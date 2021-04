»Nisem želela, da bi Slovenija postala Švica«

»Nikoli si nisem predstavljala in v resnici tudi ne želela, da bi postali druga Švica, raje vidim, da smo Slovenija, ki je pred tridesetimi leti ubrala pravo pot«. Tako razmišlja evropska poslanka in predsednica stranke socialnih demokratov (SD) Tanja Fajon, ki je bila predsinočnjim - po Dimitriju Ruplu in Milanu Kučanu - gostja SKGZ in združenja Darko Bratina v sklopu srečanj ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije. Političarka in novinarka (pred vstopom v politiko je bila dopisnica RTV v Bruslju) je na daljavo odgovarjala na vprašanja Barbare Ferluga.

Evroposlanki se zdi Slovenija zgodba o uspehu, ki se je nadaljevala po osamosvojitvi in se dopolnjevala z vstopom v EU, prevzemom evra in schengenskih območjem. Šlo je za izjemne dosežke, ki so potem s časom nekoliko zastali, za kar obstaja vrsta zunanjih in notranjih razlogov. EU se je v zadnjih letih nekoliko odmaknila od svojih ciljev, kar tudi v Sloveniji spodbuja t.i. evroskepticizem, čeprav v manjši meri kot v nekaterih drugih državah. Danes se Slovenijo v Bruslju in Strasbourgu, tudi zaradi odnosa vlade do medijev, včasih postavlja ob bok Poljski in Madžarski, kar seveda ni dobro.

Med razloge, ki zavirajo razvoj Slovenije, je Tanja Fajon omenila globoko zgodovinsko razklanost slovenskega naroda, ki jo mladi sicer na srečo premoščajo. Bolj pa jo skrbi naraščajoče nezaupanje v politiko in v politike, ki ne znajo biti povezovalni in dialoški.