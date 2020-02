Niso naveličani proslav

Menda ga še niso izumili, ampak pretvarjajmo se, da že obstaja: detektor prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Z njim bi prečesali celotno območje od Lazareta pri Miljah do tromeje severno od Trbiža. Povsod, kjer počastijo Prešernov dan, bi detektor dal zvočni signal. Bip, bip, bip bi začelo piskati že januarja na barkovljanski obali in odmevalo še marca pod Julijci v Naborjetu. Za Slovence v Italiji je 8. februar pač praznik, ki ga je treba počastiti s Prešernovo proslavo. In tako kot je teh vsako leto vsaj 30, se vsakič, glasno ali tiho, postavi vprašanje, ali so vse te prireditve smiselne. In če že so, ali jih ni morda preveč.

Lucija Tavčar, Anna Wedam, Filip Hlede, Matija Kralj in Ksenija Majovski menijo, da vsaka prireditev ima smisel. Nobena ni odveč.