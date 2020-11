Nista bila žrtvi slovenske izdaje in tudi ne patriota

O miljskih komunistih Nataleju Kolariču in Luigiju Frausinu, ki so ju nacisti usmrtili leta 1944, je bilo veliko napisanega, manjkala pa je biografija, ki bi na osnovi arhivskih dokumentov celovito predstavila njuno življenje in politično udejstvovanje. Zanjo sta sedaj poskrbela zgodovinarja Luca G. Manenti in Patrick Karlsen v knjigi z naslovom Si soffre ma si tace. Luigi Frausin, Natale Kolarič, comunisti e resistenti (Trpimo, a molčimo. Luigi Frausin, Natale Kolarič, komunista in odpornika), ki jo je izdal Deželni inštitut FJK za odporniško gibanje.

Kot je v uvodu spletne predstavitve knjige dejal predsednik inštituta Mauro Gialuz, knjiga dokončno ovrže natolcevanje, ki se je z leti sprevrglo v »zgodovinsko resnico«, da sta bila Frausin in Kolarič žrtvi izdaje slovenskih komunistov, kot je npr. trdil vodja tržaških komunistov Vittorio Vidali. Antifašista tudi nista bila »italijanska patriota«, kot so ju predstavljali nekateri tržaški krogi osvobodilnega gibanja CLN, ki so želeli s tem očrniti komuniste, predvsem slovenske. Tezo o slovenski izdaji so uradno osvojili tudi v Rimu, kot izhaja iz utemeljitev zlatih kolajn za vojaške zasluge, v kateri je Frausin označen celo kot italijanski patriot.