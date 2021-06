Niti en hiter antigenski test pozitiven

V FJK so danes ob 4560 PCR testiranjih potrdili 25 novih okužb z novim koronavirusom, od katerih so jih sedem odkrili med migranti na Goriškem, je sporočil podpredsednik FJK in pristojen za zdravstvo v deželni vladi Riccardo Riccardi. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,55-odstoten. Opravili so še 1577 hitrih antigenskih testov, ob katerih niso potrdili nobene okužbe. Noben bolnik s covidom-19 ni umrl. Hospitaliziranih je 23 covidnih bolnikov, kar je šest manj kot včeraj, medtem ko se trije zdravijo na intenzivnih negah in se njihovo število ni spremenilo.

Od začetka pandemije je skupaj umrlo 3793 bolnikov s covidom-19, in sicer 817 v Trstu, 2008 v Vidmu, 675 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 93.148 ljudi, klinično zdravih je 5645, v samoizolaciji pa je 4645 ljudi.