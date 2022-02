Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 1480 PCR-testov in med njimi odkrili 44 novih okužb (delež je bil 2,97-odstoten). Med 2191 hitrimi testi so ugotovili 142 primerov (delež 6,48-odstoten). Na intenzivni negi se zdravi še 15 ljudi, na navadnih oddelkih pa 214 pacientov. Umrlo so še trije bolniki okuženi z novim koronavirusom.

Od danes je Furlanija - Julijska krajina ponovno na rumenem seznamu sistema barvnega razvrščanja dežel oz. pokrajin glede na epidemiološko sliko.