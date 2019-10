Nobelov nagrajenec za mir etiopski premier Abiy Ahmed

Nobelovo nagrado za mir letos letos prejme etiopski premier Abiy Ahmed za svoja prizadevanja za mir s sosednjo Eritrejo, je danes sporočil Nobelov odbor v Oslu. 43-letni Abiy Ahmed je po letih vojne dosegel mirovni sporazum z Eritrejo in v Etiopiji sprožil proces demokratičnih reform.

Etiopski premier nagrado prejme za svoja prizadevanja za mir in mednarodno sodelovanje, še posebej za odločno in odločilno pobudo za reševanje spora o meji s sosednjo Eritrejo, je zapisano v utemeljitvi Nobelovega odbora. Predsednica odbora Berit Reiss-Andersen je tudi poudarila, da želi biti nagrada priznanje vsem, ki si prizadevajo za mir in spravo v Etiopiji ter na vzhodu in severovzhodu Afrike.