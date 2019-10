Nobelova nagrada za kemijo za razvoj litij-ionske baterije

Letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo prejmejo 97-letni Američan Američan John B. Goodenough, 77-letni Britanec M. Stanley Whittingham in 71-letni Japonec Akira Yoshino za razvoj litij-ionske baterije, je danes v Stockholmu sporočila švedska kraljeva akademija znanosti.

Litij-ionske baterije so povzročile revolucijo v naših življenjih, odkar so leta 1991 prišle na trg, uporabljajo se od mobilnih telefonov do prenosnikov in električnih vozil, piše v odločitvi akademije, ki meni, da so letošnji nagrajenci s svojim delom postavili temelje za brezžično družbo brez fosilnih goriv. Po mnenju žirije imajo te lahke in močne baterije, ki jih je možno polniti, veliko korist za človeštvo.