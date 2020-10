Nobelova nagrada za kemijo znanstvenicama za razvoj metode za spremembo genoma

Nobelovo nagrado za kemijo letos prejmeta Francozinja Emmanuelle Charpentier in Američanka Jennifer Doudna za razvoj metode genskega inženiringa crispr-cas9, je danes sporočila švedska kraljeva akademija znanosti. Znanstveniki s to tehnologijo, znano tudi kot genske škarje, lahko spreminjajo DNK živali, rastlin in mikroorganizmov z izredno veliko natančnostjo. Ta tehnologija je revolucionarno vplivala na znanosti o življenju, prispevala k novim terapijam za zdravljenje raka in bi lahko uresničila sanje o zdravljenju dednih bolezni, so pojasnili.

Emmanuelle Charpentier je odkrila molekulo tracrRNA, ki jo nekatere molekule uporabljajo za svojo zaščito, tako da izločijo okužen del DNK. Nato se je povezala z Jennifer Doudna, s katero sta ta proces poustvarili v epruveti.

Gre za šesto in sedmo žensko, nobelovo nagrajenko za kemijo. Prejela bosta denarno nagrado v vrednosti deset milijonov švedskih kron oz. 950.000 evrov.