Nobene grožnje za slovenske šole

Slovenskim šolam ne grozi nobeno združevanje niti vzpostavljanje kombiniranih oddelkov, trdi generalna direktorica Deželnega šolskega urada za FJK Daniela Beltrame, ki za preplah s konca prejšnjega tedna krivi vodjo urada za slovenske šole Igorja Giacominija. Ta naj bi »napačno predstavil smisel ene povedi v zaupnem pismu«. Giacomini je 30. junija slovenske ravnatelje obvestil, da letos šolam ne bodo odmerjali dodatnih kadrov za izvajanje pouka. Ob tem je slovenske ravnatelje pozval, naj do 3. avgusta izdelajo poročilo, v katerem bodo tudi predlagali možne rešitve na področju združevanja šol in vzpostavitve kombiniranih oddelkov. »Z velikim obžalovanjem sem izvedela, da je dr. Giacomini brez moje vednosti ravnateljem slovenskih šol poslal dopis, s katerim je po nepotrebnem in neutemeljeno sprožil preplah,« se je odzvala Beltramejeva. Pojasnilo pozdravlja tudi Sindikat slovenske šole.

