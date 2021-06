Nobenih vzporednic med fojbami in holokavstom

Medtem ko se v senatu že pripravljajo na avdicije, se med italijanskimi zgodovinarji širi nasprotovanje zakonskemu predlogu desne stranke Bratje Italije, po katerem bi - poleg zanikovalcev šoe, genocidov in zločinov proti človeštvu - kazensko preganjali še vse, ki zanikajo poboje v fojbah.

Zadnji po vrsti se je od zgodovinarjev oglasil Marcello Flores, ki velja za enega največjih proučevalcev genocidov, zločinov proti človeštvu in holokavsta. V dnevniku Domani je zgodovinar, ki je svojčas poučeval na Univerzi v Trstu, izpostavil, da predlog senatorja iz FJK Luce Cirianija nima zgodovinskih in tudi ne pravnih osnov ter je odraz ignorance ali neumnosti predlagateljev. Veljavni kazenski zakonik, ki ga desna stranka želi »dopolniti«, je v zvezi z genocidom nad Judi zelo natančen, ta zgodovinski pojav pa je neprimerljiv z vsemi drugimi pojavi, vključno s fojbami. Nobenih vzporednic torej, ki so popolnoma nesmiselne in neumestne, čeprav nihče ne zanika, da so bile fojbe velika tragedija, ki jo desnica po Floresovi oceni politično in volilno izkorišča sebi v prid.

Na predlog senatorke Gibanja 5 zvezd Felicite Gaudiano je pravosodna komisija začela postopek za avdicije o Cirianijevem predlogu, ki se bodo morda začele še pred poletjem in nadaljevale jeseni. Slovenska senatorka DS Tatjana Rojc je predlagala, naj komisija »zasliši« tržaška zgodovinarja Marto Verginello in Raoula Pupa, Floresa ter Filippa Focardija, avtorja knjige Nel cantiere della memoria (V delavnici spomina).