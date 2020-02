Noč je bila najbolj mrzla na Zoncolanu in na Višarjah

S severnim zrakom se je ozračje po pričakovanjih ohladilo in prečistilo. Relativna vlaga je nizka, vidljivost pa povsod odlična.

Najnižjo nočno temperaturo je deželna meteorološka opazovalnica namerila na Zoncolanu in na Višarjah, kjer se je živo srebro spustio do -8,2 oz -8,1 stopinje Celzija. V Beli peči so namerili najnižjo nočno temperaturo -7,0 stopinje Celzija, v Plodnu (Sappadi) -6,9 stopinje Celzija in na Piancavallu -6,3 stopinje Celzija. V Benečiji in na Goriškem se je živo srebro spustilo malo pod ledišče, na Kraški planoti do okrog ledišča, v Trstu ob morju pa je bila najnižja nočna temperatura +5,9 stopinje Celzija.

V nižinah se ohladitev še ni udejanjila v celoti, ker je v glavnem še pihljal šibak veter. Jutrišnja noč, ko bodo vetrovi predvidoma povečini ponehali, bo marsikje nekoliko hladnejša.

Sončno in suho vreme z zimsko jasnino se bo nadaljevalo vse do sobote, v nedeljo pa postopno že kaže na več vlage in oblakov.