Noč na soboto bo verjetno med najhladnejšimi v letošnjem poletju

Noč na soboto bo predvidoma med najhladnejšimi v letošnjem poletju, zagotovo pa vsaj v zadnjem nekajtedenskem obdobju. Nudila nam bo odlično priložnost za prezračevanje notranjih prostorov, saj se bo ozračje v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem precej ohladilo, že v naslednjih dneh pa se bo spet nekoliko segrelo.

Hladno višinsko jedro, ki bo od severovzhoda v petek vzvratno doseglo tudi naše kraje in se bo zadrževalo nad nami do sobotnega dopoldneva, prinaša razmeroma mrzel zrak. Temperatura na višini 1500 metrov v prostem ozračju se bo med petkom in soboto spustila do okrog 10 stopinj Celzija. Šlo bo za občutno ohladitev v primerjavi s trenutnim dogajanjem, saj se temperatura na tej višini v zadnjem obdobju povečini zadržuje na okrog 15 ali več stopinjah Celzija. V letošnjem poletju je bila v glavnem med 15 in 20 stopinjami Celzija, občasno pa je tudi presegla 21 stopinj Celzija. Ohladitev v noči na soboto bo sicer nekoliko upočasnila burja, nadvse verjetno pa je, da se bo živo srebro v nižinah in na Kraški planoti vseeno spustilo do okrog 15 stopinj Celzija, zlasti na Kraški planoti lahko tudi nižje, ob morju pa do okrog 20 stopinj Celzija. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju se temperature zadnjič padle pod 10 stopinj Celzija 9. junija, ko je radiosonda iz Rivolta pri Vidmu opoldne na tej višini namerila 9,6 stopinje Celzija.

Vzvratno pomikanje hladnega višinskega jedra bo prehodno tudi nekoliko destabiliziralo ozračje, četudi večjih poslabšanj po vsej verjetnosti ne gre pričakovati. Bodisi v petek kot v soboto dopoldne pa bo vseeno več spremenljivosti, v glavnem bo spremenljivo oblačno in bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte.

V nedeljo se bo vreme spet izboljšalo in bo sončno ter topleje.