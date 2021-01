Noč najbolj mrzla pri Belopeških jezerih in na Piancavallu

Živo srebro se je po včerajšnjem delnem poslabšanju in odhodu ciklona po pričakovanjih spet spustilo. Nočne temperature so skoraj povsod, razen ob morju, padle pod ničlo, tudi za več stopinj Celzija. Najbolj mrzlo je bilo pri Belopeških jezerih, kjer je deželna meteorološka opazovalnica iz FJK namerila najnižjo nočno temperaturo -17,0 stopinje Celzija in na Piancavallu, kjer je namerila -11,8 stopinje Celzija, izstopa pa tudi podatek s Trbiža, kjer so namerili -11,1 stopinje Celzija.

Jutrišnja noč bo marsikje še hladnejša, v zatišnih legah lahko tudi občutno. Živo srebro pa se bo spustilo do okrog ničle tudi ob morju.

Včerajšnje poslabšanje je bilo medtem pri nas le delno, kajti ciklon je potoval rahlo bolj na jugu od naših krajev. Padavine, tudi snežne, mestoma plohe, so se tako pojavljale v nekaterih predelih Istre. Pri nas pa je prevladovalo suho vreme.

Do vključno četrtka bo prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme. Nekaj več oblakov bo predvidoma jutri.

V petek se bo vreme poslabšalo in bo ponekod možno občasno rosenje.

V soboto bo naše kraje dosegla nova globoka višinska dolina in bo nad severno polovico Italije nastal prizemni ciklon. Pojavljale se bodo občasne padavine, ki se bodo okrepile v noči na nedeljo. Meja sneženja se bo spuščala, ni izključeno, da do nižjih predelov.