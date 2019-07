Noče se prenagliti

Še nikoli se ni zgodilo, da bi Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) še pred imenovanjem vseh članov Paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine enotno predlagala prihodnjega predsednika. Predlog sliši na ime Marco Jarc. Odvetnik, ki bo novembra dopolnil 40 let, ima pisarno v Trstu, sicer pa je občinski svetnik v Doberdobu in član vodstva stranke Slovenska skupnost.

»Mislim, da je soglasje ob mojem imenu, pozitivno, in tudi znak, da civilna družba dela v sozvočju. A če bo ta kandidatura uspešna, bo treba šele videti. Vlada se mora najprej strinjati, da me imenuje v Paritetni odbor, nato pa bo treba preveriti, kakšna so razmerja v Paritetnem odboru,« pravi Jarc.

V pričakovanju, ali bo res imenovan v Paritetni odbor, se ne želi prenagliti. »S čim se bo ukvarjal Paritetni odbor, je odločitev prihodnjega predsednika,« pravi.