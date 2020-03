Nočejo manjšin in antifašizma

Skrajno desne stranke povsod po Evropi udarjajo po manjšinah: narodnih, verskih in spolnih. To se dogaja tudi na Hrvaškem, kjer je vse glasnejša desna stranka Hrvatski suverenisti, ki je na kongresu v zagrebški dvorani Lisinski na vrh svojih zahtev postavila takojšnjo ukinitev zajamčenega parlamentarnega zastopstva narodnih manjšin, vključno seveda z italijansko. »Hrvaška družba potrebuje celovito očiščenje,« je bilo slišati v Zagrebu, kjer so napovedali boj za izbris antifašizma iz hrvaške ustave in za ohranitev kune ter odločno nasprotovanje načrtovani uvedbi evra. Predsednik stranke Hrvoje Zekanović se je zavzel za »radikalne spremembe« v hrvaški politiki in družbi.

Hrvatski suverenisti (skupek desnih strank) so za sedaj na Hrvaškem še precej marginalna stranka, narodne manjšine pa se bojijo, da bo njena sovražna in nestrpna politika naletela na rodovitna tla v hrvaški družbi. Od tod pozivi, da je treba takšno politiko kar se da osamiti in jo potisniti na rob javnega življenja. Narodne manjšine imajo v hrvaškem saboru pravico do osem parlamentarcev, od katerih morajo trije obvezno pripadati srbski skupnosti.