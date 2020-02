Nočna reševalna akcija na Matajurju

Reševalna akcija planinke, ki jo je včeraj zvečer na Matajurju presenetil mrak, se je uspešno zaključila ob 2. uri po polnoči. Reševalci so jo našli premraženo, toda na srečo v dobrem zdravstvenem stanju.

65-letno J.K. iz Kobarida, ki se je odpravila na vrh Matajurja, je pozno sinoči presenetil mrak in se je zato zavestno odločila, da prekine sestop. Alarm je ob 23. uri sprožila soseda, ki je bila seznanjena z njeno namero in je bila zaskrbljena, da se ni še vrnila domov.

Slovenski policisti so obvestili karabinjerje, slednji pa slovenske in italijanske gorske reševalce, reševalce finančne straže ter gasilce. Bazni tabor so postavili v Štupci pri Podbonescu, nakar so se odpravili po raznih stezah na Matajur. Težava je bila tudi v tem, da niso poznali lokacije pogrešane planinke, ker ni uspela javiti svojega položaja zaradi pomanjkanja omrežne telefonske povezave.

Reševalci so planinko našli ob 2. uri po polnoči, ko se je na višini 1150 metrov odzvala na klice. Kmalu so jo dosegli, iskalna akcija se je nato uspešno zaključila.