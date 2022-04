Nočna zaprtja na avtocesti A23

Na avtocesti A23 Videm-Trbiž sta zaradi vzdrževalnih del v predorih predvideni dve nočni zaprtji. Odsek med Karnijo in Tabljo v smeri Trbiža bodo zaprli v sredo, 13. aprila in v četrtek, 14. aprila ob 22. uri, ponovno pa ga bodo odprli naslednje jutro ob 6. uri.

Počivališča »Campiolo vzhod«, »Resiutta vzhod« in »Cadramazzo vzhod« bodo zaprli v sredo, 13. aprila, ob 12. uri do četrtka, 14. aprila, ob 6. uri ter v četrtek, 14. aprila, ob 12. uri do petka, 15. aprila, ob 6. uri zjutraj.

Voznike bodo izločali na izvozu Karnija. Do Tablje pa bodo lahko vozili po državni cesti št. 52 »Carnica« in po državni cesti št. 13 »Pontebbana«.