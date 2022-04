Nočni pohod zaključila v bolnišnici

Nočni pohod na goro Jouf nad Maniagom se je za 48-letnico iz Vivara zaključil v bolnišnici. Med povratkom s skupino pohodnikov se je spotaknila in je padla, pri čemer si je zlomila golenico in mečnico. Eden od pohodnikov, ki je osebno poznal vodjo gorske reševalne službe iz Maniaga, je sprožil alarm. Na kraj so kmalu prispeli prvi gorski reševalci, ki so ji nudili prvo pomoč. Prispela je nato celotna ekipa, ki je pohodnico naložila na nosilo in jo prenesla do ceste, kjer jo je pričakalo reševalno vozilo, ki jo je odpeljalo v bolnišnico.