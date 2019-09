Nočno zaprtje avtoceste A4

Na avtocesti A4 bodo zaradi gradnje tretjega voznega pasu jutri ponoči zaprli odsek med Palmanovo in Latisano v obe smeri. Zaporo je družba Autovie venete napovedala za jutri (sobota) od 21. ure, trajala pa bo do nedelje, 15. septembra, ob 7. uri zjutraj. V tem času bo zaprto tudi vozlišče pri Palmanovi, medtem ko bo cestninska postaja pri Palmanovi zaprta le v smeri proti Benetkam. Cestniska postaja pri Latisani bo zaprta le v smeri proti Trstu, cestninska postaja pri San Giorgiu pa v obe smeri. Na avtocesti A23 bo zaprt odsek med Vidmom jug in Palmanovo.

Med nočnim zaprtjem bodo med drugim dokončali nadvoz pri San Giorgiu in bodo podrli ostanke mostu na vozlišču pri Palmanovi, sporoča družba Autovie Venete.