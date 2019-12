Zaradi gradnje tretjega voznega pasu bodo na avtocesti A4 v noči na petek, in sicer od 21. ure v četrtek do 5. ure v petek zjutraj, zaprli odsek med Latisano in vozliščem pri Portogruaru v smeri proti Benetkam.

V petek bo promet na 12-kilometrskem odseku med krajem Alvisopoli in Gonarsom v obe smeri stekel po treh voznih pasovih.