Zaradi gradnje tretjega voznega pasu in asfaltiranja cestišča, postavitve znakov ter novih elektronskih tabel bodo v noči na nedeljo zaprli avtocesto A4, sporoča družba Autovie Venete. Dela bodo potekala med vozliščem pri Palmanovi in Gonarsom ter med Gonarsom in krajem Alvisopoli.

Avtocestni odsek med Latisano in vozliščem pri Palmanovi bodo zaprli v obe smeri v soboto, 23. maja, ob 20.00 in ga bodo ponovno odprli v nedeljo, 24. maja, ob 9.00.