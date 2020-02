Na avtocesti A23 med Vidmom in Trbižem bodo zaradi vzdrževanja elektrovoda v noči na petek zaprli odsek med Tabljo in Karnijo v obe smeri. Zapora bo trajala od 22. ure v četrtek do 6. ure zjutraj v petek. Obvoz bo potekal po vzporednih stranskih cestah.