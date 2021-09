Nočno zaprtje na avtocesti A4

Avtocesta A4 bo zaradi gradnje tretjega voznega pasu zaprta za promet med vozliščem pri Portogruaru in razcepom pri Latisani v noči na nedeljo. Odsek bodo zaprli v soboto, 25. septembra, ob 20. uri in ga bodo ponovno odprli v nedeljo, 26. septembra, ob 9. uri zjutraj.

Voznike iz smeri Trsta bodo izločali pri Latisani in se bodo na avtocesto lahko vrnili pri Portogruaru. Voznike iz smeri Benetk pa bodo izločali pri Portogruaru in se bodo na avtocesto lahko vrnili na cestninski postaji pri Latisani. Vozniki z avtoceste A28 bodo lahko zapeljali na avtocesto A4 samo v smeri Benetk, v smeri Trsta pa bodo morali zapeljati na regionalne ceste in bodo na avtocesto A4 lahko zapeljali pri Latisani.