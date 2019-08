Nocoj in jutri Portoroške noči 2019

V okviru Portoroških noči 2019 bosta danes in jutri (sobota) na osrednji portoroški plaži na sporedu koncerta hrvaške skupine Cubismo ter Jana Plestenjaka. Sobotni večer pa bo ob polnoči tradicionalno razsvetlil ognjemet. Portoroške noči (nekoč Portoroška noč) so del glasbenega, kulturnega in družabnega dogajanja na slovenski obali, ki že tradicionalno popestri poletni utrip.

Skupina Cubismo bo danes od 22. ure dalje za zabavo skrbela z ritmi salse in jazza, sobotni večer pa bo minil v znamenju Plestenjakovih klasik.