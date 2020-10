Nocoj na televizijskih ekranih državna proslava ob dnevu reformacije

Državna proslava na predvečer dneva reformacije, ki ga Slovenija obeležuje 31. oktobra, bo letos zaradi epidemioloških razmer potekala kot televizijski slavnostni dogodek, ki bo na sporedu drevi ob 20. uri na 1. programu Televizije Slovenija. Slavnostni govornik bo predsednik DS Alojz Kovšca.

Scenaristična zasnova temelji na »odtisu misli« posameznic in posameznikov, ki so v kontekstu zgodovinskosti in sodobnosti temeljno zaznamovali vse tisto, kar nas je, Slovenke in Slovence, vzpostavilo kot narod in nas zdaj tudi ohranja kot narod, so zapisali na Televiziji Slovenija. Izpovednost temelji na slovenski besedi, ne manjkata pa niti glasba in balet, so dodali. Proslavo so pripravili Gregor Guštin, Marko Glavač, Igor Pirkovič, Marko Hatlak in Uroš Novak.

Na dan reformacije, ki je v Sloveniji državni praznik in dela prost dan, obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. V času reformacije je namreč izšla prva slovenska tiskana knjiga - Katekizem, ki ga je leta 1550 napisal Primož Trubar.