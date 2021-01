Nocoj oslabljena vremenska fronta, ob koncu tedna novosti

Naše kraje, ki bodo še dalj časa pod vplivom obsežnega in globokega ciklonskega območja, bo ponoči prešla oslabljena hladna vremenska fronta. Pojavljale se bodo povečini rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 500 metrov, ni izključeno, da se bodo snežinke proti jutru prikazale tudi v višjih predelih Kraške planote.

Jutri (sreda, 6. janarja) bo spremenljivo, občasno bodo še možne krajevne padavine, ni izključeno, da lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko hladneje bo.

V četrtek (7. januarja) bo povečini zmerno oblačno in hladneje.

Od petka (8. januarja) bo iznad oddaljenega severovzhoda začel pritekati hladnejši celinski zrak. Iz dneva v dan bo hladneje, pogosto bo pihala šibka do zmerna burja, ki se bo v nedeljo okrepila. V petek in soboto bo povečini sončno in razmeroma mrzlo, nočne temperature bodo marsikje pod lediščem, najvišje dnevne temperature pa ne bodo presegale 7 stopinj Celzija.

V nedeljo (10. januarja) se bo našim krajem od jugozahoda nekoliko približal sredozemski ciklon, povečal pa se bo tudi pritok mrzlega severovzhodnega zraka. Burja se bo okrepila. Vreme se bo poslabšalo. Od bližine ciklona bo odvisna količina padavin. Za zdaj kaže, da jih bo bolj malo ali morda tudi nič, ker naj bi bil ciklon razmeroma oddaljen. Kjer pa bodo, če sploh bodo, bo v glavnem snežilo, lahko tudi v nižinah in ob morju.

V preteklosti se je sicer izkazalo, da se podobni sredozemski cikloni večkrat bolj približajo našim krajem, kot je bilo izračunano. Če se bo to zgodilo, bo zaostritev občutnejša.