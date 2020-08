Danes ponoči bo vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Zvečer se bo ozračje umirilo in postopno jasnilo, so zapisali na Arsu. Noč ne bo povsem jasna, a bo jasnine več kot oblačnosti. Največ jasnine bo na Primorskem in v večjem delu FJK, je razvidno iz Arsovih izračunov, več oblačnosti pa bo v notranjosti in v goratih predelih.

Proti jutru bo ponekod v notranjosti nastala megla ali pa nizka oblačnost, še sporoča Arso.