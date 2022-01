Nov rekord cepljenj v Italiji

V Italiji so v tednu od 10. do 16. januarja potrdili nov tedenski rekord števila cepljenj. Cepili so več kot štiri milijone in pol ljudi. Pretekli rekord je bil presežen za skoraj pol milijona odmerkov. Levji delež pripada tretjim poživitvenim odmerkom, povečalo pa se je tudi število prvih vbrizgov, vključno z otroki od 5. do 11. leta starosti. V soboto se je med drugim cepilo kar 93.000 ljudi s prvim odmerkom, včeraj pa, kljub prazničnemu dnevu 62.000. Tri dni v minulem tednu so opravili po 700.000 cepljenj.