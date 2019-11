Nov val padavin od ponedeljka

Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo malo nad 15 stopinjami Celzija, noči pa bodo razmeroma hladne. Živo srebro se bo danes ponoči v nižinah in na Kraški planoti spustilo do okrog ali pod 5 stopinj Celzija, ob morju malo pod 10 stopinj Celzija.

Naši kraji so trenutno v območju enakomernega zračnega tlaka in so cikloni prehodno razmeroma oddaljeni. V ponedeljek se bo že približevala nova obsežna višinska dolina, znotraj katere se bodo v prihodnjem tednu več dni vrstile vremenske fronte s severnoatlantskim zrakom. Od ponedeljka pričakujemo nov val večdnevnih padavin, temperature bodo v glavnem nekoliko nižje od dolgoletnega povprečja, v gorah, ki jih je v teh dneh že pobelil sneg, pa bo nad nadmorsko višino povečini okrog 1000 metrov ali le malo višje občutno snežilo.

V ponedeljek se bo oblačnost čez dan povečala in se bodo popoldne ali zvečer začele pojavljati rahle padavine.

Od torka kaže na večdnevne vztrajne padavine z morebitnimi občasnimi vmesnimi premori. Temperature bodo skladne z dolgoletno normalnostjo ali občasno rahlo nižje.