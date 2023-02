Nova nesreča pri delu, tokrat v Rožacu

V Rožacu na Videmskem se je danes malo pred poldnevom v prostorih neke tovarne pripetila delovna nesreča. Moški je iz še nepojasnjenih vzrokov padel s tovornjaka in se resneje poškodoval. Na kraj so z reševalnim vozilom iz Krmina prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Iz Gradišča je prihitel tudi reševalni avtomobil. Poškodovanemu moškemu so na mestu nudili prvo pomoč, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so ga pridržali zaradi hudih ran. Kraj nesreče so si ogledali tudi predstavniki sil javnega reda, ki preiskujejo njene vzroke.