Nova pošiljka padavin, nazadnje s snegom do nižjih predelov

Prehodno anticiklonsko območje, ki je nastalo po vremenskem poslabšanju v začetku tedna, postopno že slabi. Z jutrišnjim dnem bodo naši kraji pod vse večjim vplivom obsežne in globoke višinske doline, ki se proti Sredozemlju spušča iznad držav severne Evrope. Naši kraji bodo v petek in soboto pod vplivom toplejšega sredozemskega zraka, od nedelje pa pod vplivom hladnejšega severnega, pri čemer bo tudi nastal globok ciklon nad severnim Sredozemljem. Vreme se bo z jutrišnjim dnem postopno poslabšalo, od petka prihaja nova pošiljka padavin, količine bodo precejšnje. V prvem delu poslabšanja se bo z južnimi vetrovi meja sneženja dvigala in bo razmeroma toplo, v drugem pa bo ob obratu vetra od severovzhoda - zapihala bo burja -, začel pritekati občutno hladnejši zrak in se bo meja sneženja spustila do nižjih predelov. Mestoma ni izključeno, da bi lahko za krajši čas snežilo ali da bi padal dež pomešan s snegom tudi na Kraški planoti.

Danes bo še pretežno jasno in prijetno toplo, jutri pa bo z jugozahodnimi tokovi pritekal bolj vlažen zrak in bo že več oblakov. Prve padavine pričakujemo v noči na petek.

V noči na petek in v petek se bodo pojavljale zmerne do močne padavine, vmes bodo lahko plohe in nevihte. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini malo nad 1000 metrov, v petek čez dan se bo dvigala.

V soboto bo oblačno in sprva povečini suho. Čez dan se bodo znova začele pojavljati padavine, ki se bodo zvečer in v noči na nedeljo okrepile. Zapihala bo burja, temperatura se bo spuščala. Spuščala se bo tudi meja sneženja.

V nedeljo bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 500 metrov. Kaže, da bo v višinah lahko doseglo naše kraje jedro hladnejšega zraka. V pritrdilnem primeru se bo dež čez dan ali v popoldanskih urah mestoma lahko spremenil v sneg do nižin in bi lahko nastale posamezne plohe.