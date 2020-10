Nova pravila za testiranje otrok na novi koronavirus

Dežela FJK se nadeja, da bo že jutri prevetrila smernice glede testiranja otrok na novi koronavirus. Če bodo te sprejete, otroci ne bodo več testirani, če bodo imeli zgolj znake prehlada brez vročine ali znake trebušnega obolenja brez vročine. Predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga bo nova pravila predlagal na srečanju med predsedniki dežel in državno vlado.

To je Fedriga sporočil na današnji predstavitvi kampanje cepljenja proti sezonski gripi, katere novost je, da imajo tudi otroci od šestih mesecev do šestega leta starosti cepljenje proti gripi zastonj, ker so razumljeni kot rizična skupina. »S tem, da je treba za vsak nahod, ki ga ima otrok, poklicati pediatra, ki te napoti na testiranje, smo v zadnjih dneh preobremenili zdravstveni sistem, življenje staršev zakomplicirali, tvegamo pa tudi, da se poruši sistem sledenja in preventive, ker je vse zelo zmedeno in dvoumno,« je dejal predsednik deželne vlade.

Ob tem je citiral primer klasičnega nahoda - torej zamašen nos, izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v žrelu - zaradi katerega so otroci trenutno doma kar teden dni. Če je otrok zaradi nahoda doma več kot tri dni, morajo straši poklicati pediatra, ti pa otroka napotijo na testiranje, na katerega je treba čakati kar nekaj dni. To namreč določajo državne smernice, ki so po Fedrigovi oceni pretirane, saj je odstotek otrok z nahodom, ki so ob testiranju pozitiven, ničen. Fedriga je ob robu današnje novinarske konference dejal, da si želi, da bi že jutri dosegli nov konsenz o testiranju otrok na novi koronavirus, ki bo vsekakor olajšal življenje mnogih staršev.