Nova rahljanja v FJK, šport tudi brez zaščitne maske

Predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga je v nedeljo, 3. maja, podpisal novo, 12. odredbo, ki bo začela veljati v ponedeljek, 4. maja, ko se bo po celi Italiji začela t. i. druga faza. Veljala bo do 18. maja, dopolnjevala pa bo državno vlado uredbo. Fedriga je sicer že prejšnji teden nekoliko prehitel državno vlado na področju rahljanja ukrepov – npr. z možnostjo športne dejavnosti daleč od doma in prevzemom hrane v lokalih, tokrat pa je vnesel še nekatere spremembe v primerjavi z vladno uredbo.

Pomembnejša pojasnila bomo dočakali predvsem na področju športnih dejavnosti. Te bo mogoče opravljati tako posamično kot v parih oziroma z ljudmi, s katerimi delimo isto streho, ob upoštevanju varnostne razdalje. To pomeni, da bo dovoljeno npr. igranje tenisa in golfa, lokostrelstvo, jadranje in motociklizem, varnostna razdalja pa mora v teh primerih znašati najmanj dva metra. Dovoljena bosta tudi lov in ribolov, vzgaja se lahko pse. Po novem se bomo lahko premikali tudi z avtomobilom, da dosežemo kraj, v katerem se bomo ukvarjali s športom, medtem ko smo lahko doslej lastno bivališče zapustili le peš ali s kolesom. Za športno dejavnost lahko tudi zapustimo lastno občino, lahko pa se premikamo iz ene občine v drugo tudi za ostale dejavnosti, ki jih predvideva odredba. »S športom se bomo lahko ukvarjali kjerkoli po deželi,« je že pred podpisom odredbe povedal Fedriga.

S treningi lahko začnejo tudi poklicni športniki v ekipnih športih, vadba pa mora potekati posamično in ob upoštevanju varnostne razdalje. Dovoljena je tudi prisotnost trenerja oziroma vaditelja. Prepovedana pa je raba slačilnic. Zaščitna maska ne bo več obvezna med izvajanjem športne dejavnosti, ko smo sami oziroma v bližini ni drugih ljudi. Masko pa moramo imeti s seboj v primeru, da koga srečamo. Drugače pa bo zaščitna maska oziroma zakrivanje nosa in ust z drugim kosom blaga – tako kot ohranjanje varnostne razdalje enega metra – obvezna tudi v zunanjih prostorih, kar kaže na nekoliko strožjo omejitev v primerjavi z državno uredbo. Zaščitna maska ni vsekakor obvezna, ko vozimo avtomobil ali motor, otroci do šestega leta starosti pa nimajo obveze, da si zakrivajo obraz.

Novi dokument tudi predvideva, da bodo ob nedeljah in praznikih zaprti le supermarketi in hipermarketi – doslej je prepoved odprtja veljala za vse trgovine –, v trgovine z jestvinami pa vstopamo le z masko in rokavicami za enkratno uporabo. Ostale trgovine pa morajo nuditi strankam razkužilo za roke. Trgovine bo lahko obiskal še vedno le po en družinski član naenkrat, izjema so ljudje, ki potrebujejo pomoč oziroma niso samostojni. Lastniki katerekoli dejavnosti pa lahko po novem gredo v trgovino oziroma delavnico in jo pripravijo na odprtje. V ponedeljek bodo spet odprli parke, čeprav bodo posamezni župani odločali o njihovem odprtju oziroma zaprtju, če ne bo mogoče zagotoviti spoštovanja varnostne razdalje. Prav tako so župani pristojni za pokopališča. Knjižnice bodo lahko delovale le za izposojo oziroma vračanje knjig.

Dovoljeno bo tudi premikanje do počitniških hiš, če so potrebne manjših vzdrževalnih del, dovoljeno pa bo – poleg plovil, ki so bila omenjena že v prejšnji odredbi – tudi vzdrževanje avtodomov, koles in letal. Še naprej lahko vzdržujemo tudi zelene površine, tako javne kot zasebne. »Nočemo sezone prepovedi, a sezono pravil,« je povedal Massimiliano Fedriga, ki si prizadeva, da bi že 11. maja lahko odprle še nekatere trgovine, en teden pred napovedjo državne vlade.