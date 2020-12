Nova različica virusa se širi po Evropi

V zadnjih dneh so v več evropskih državah potrdili okužbe z novo različico koronavirusa, o kateri so strokovnjaki prvič javno spregovorili v Veliki Britaniji.

O primerih okužbe z novim sevom koronavirusa danes poročajo v različnih italijanskih deželah: šest primerov so prestregli na neapeljskem letališču, v vseh primerih je šlo za osebe, ki so priletele iz Londona. En primer so odkrili v pri Vareseju v Lombardiji pri uslužbencu letalske družbe iz Združenega kraljestva. O okužbah poročajo iz Apulije, nekaj sumljivih brisov je bilo tudi v Abrucih (poslali so jih v infekcijsko kliniko Spallanzani za dodatne preiskave). Tri primere so odkrili v sosednjem Venetu.

Okužbe z novim sevom virusa SARS-CoV-2 so v zadnjih dneh odkrili v Franciji, Španiji, na Švedskem in Japonskem. Slednja namerava zaradi odkritih primerov okužbe z novim sevom začasno prepovedala vstop tujim državljanom.