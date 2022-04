Nova slovenska vlada predvidoma v začetku junija

Slovenski predsednik Borut Pahor in predsednik gibanja Svoboda Robert Golob sta se danes, 26. aprila, sestala v Kristalni dvorani predsedniške palače. Po sestanku je Pahor sporočil, da bo ustanovno sejo Državnega zbora najverjetneje sklical 13. maja, po tej pa bodo lahko stekli postopki za oblikovanje nove vlade. Pahor je dejal, da bo predlog za mandatarja okoli 23. maja, novo vlado pa bi lahko dobili v začetku junija. Zmagovalec volitev Robert Golob, ki je z Gibanjem Svoboda na volitvah osvojil 41 poslanskih mest, je izrazil pričakovanje, da bi vlado sestavil v čim krajšem času. »Golobu sem zagotovil polno sodelovanje, zlasti v njegovi želji, da bi vlado oblikoval čim prej,« je dejal Pahor. To bo že šesta vlada in šesti predsednik vlade, s katero bo Pahor sodeloval, je spomnil predsednik.

»Operativne vlade si želim pred počitnicami, da se lahko pripravimo na jesen, na covidne razmere in energetsko draginjo,« je povedal Golob, ki se bo prihodnji teden sestal z ostalimi strankami.

Glede sestanka s predsednico SD Tanjo Fajon je Golob dejal, da sta ugotovila, da imata veliko stičnih točk in da je »ambiciozna časovnica« sestave vlade izvedljiva. Formalni sestanki koalicije bodo stekli prihodnji teden, ko bodo začeli tudi pogovore z neparlamentarnimi strankami in predstavniki civilne družbe. V prihodnjih, prazničnih dneh pa si bodo vzeli čas za razmislek, tudi o zakonu o vladi in številu ministrstev. Pri kadrovskem sestavljanju vlade želi Golob najprej doseči dogovor »s koalicijskimi strankami SD in Levico«, potem pa so odprti za kadre civilne družbe in zunajparlamentarnih strank, a po kriteriju strokovnosti, in ne za politične kadre, je dejal Golob.