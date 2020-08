Špela Lenardič je nova radijska in televizijska dopisnica RTV Slovenija za področje Furlanije in Julijske krajine. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj novinarke tako na radiu kot televiziji. Življenje Slovencev v Italiji za regionalni televizijski program pokriva od leta 2007. Na mestu dolgoletne dopisnice RTV Slovenija, ki spremlja življenje rojakov v Italiji, je zamenjala Mirjam Muženič.