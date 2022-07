Nove padavine in delna osvežitev v soboto

Vremenska slika se je po včerajšnjem prehodu vremenske fronte spet ustalila. Na vreme pri nas bo nekaj dni spet vplival subtropski anticiklon, ob sicer rahlo nižjih temperaturah kot v minulem obdobju. Prevladovalo bo sončno vreme z le občasno krajevno nestanovitnostjo, iz dneva v dan bo nekoliko topleje. Do novega pronicanja bolj vlažnega in hladnejšega atlantskega zraka bo predvidoma prišlo v soboto, ko se bodo spet pojavljale padavine in se bo ozračje spet prehodno in delno ohladilo.

Od danes do vključno petka bo povečini sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, mestoma bodo nastajale posamezne krajevne plohe ali nevihte.

V noči na soboto in v soboto dopoldne bo pronicanje atlantskega zraka znova destabiliziralo ozračje. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ozračje se bo prehodno nekoliko osvežilo.

Od nedelje bo spet več sončnih dni, postopno bo nekoliko topleje.

Včerajšnje padavine so bile ob prehodu hladne vremenske fronte zelo neenakomerno porazdeljene. Največ dežja (krajevno se je pojavljala tudi toča) je padlo v jugovzhodnih predelih tržaške pokrajine, kjer so nastajali nalivi. V Boljuncu je padlo skoraj 50 litrov dežja na kvadratni meter, kar je več kot polovica normalne mesečne količine. V Trstu ga je meteorološka postaja deželne agencije za okolje Arpa namerila 32,6 litra, pri Briščikih 13,2 litra, v Zgoniku pa 2,8 litra. Na Goriškem so bile količine povečini še manjše.