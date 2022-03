Nove žrtve v Ukrajini, več tisoč ljudi zapustilo Sumi

V Ukrajini so ponoči novi ruski letalski napadi znova terjali civilne žrtve. Nedaleč od mesta Žitomir so po navedbah ukrajinskih oblasti umrli trije odrasli in dva otroka, tudi v bližini Sumija je umrl najmanj en civilist. V kraju Malin na širšem območju mesta Žitomir je bomba uničila sedem hiš, pri tem pa so umrli trije odrasli in dva otroka, je sporočila ukrajinska civilna zaščita.

Iz Sumija je po humanitarnem koridorju, o katerem so se Ukrajinci dogovorili z ruskimi silami, v zadnjem dnevu zbežalo okoli 5000 Ukrajincev in 1700 tujih študentov, je sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Poti so jih med drugim vodile v mesto Poltava v središču države, Lvov na zahodu in države EU.

Evakuacije iz Sumija naj bi se danes nadaljevale. Prebivalci bodo mesto lahko zapuščali z osebnimi avtomobili, na voljo pa bo tudi 22 avtobusov.

V bližini mesta Harkov sta medtem umrli dve osebi, tudi sedemletnik, ko je po navedbah tamkajšnje civilne zaščite raketa zadela stanovanjsko stavbo. Od začetka ruske invazije je na območju Harkova po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo 170 civilistov, od tega pet otrok. Rusija sicer vztraja, da njihove sile ne napadajo civilistov.