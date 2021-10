Novembrski prazniki bodo mokri

Višinski greben, ki je zaobjel večji del osrednje in vzhodne Evrope, nam bo do vključno sobote zagotavljal stanovitno in povečini sončno vreme. V prizemnih slojih bo anticiklon od severovzhoda z občasno, predvidoma kar pogosto, šibko do zmerno burjo preusmerjal proti nam razmeroma svež in suh zrak. Noči bodo sveže, čez dan pa bo prijetno toplo.

Od nedelje se bo vreme začelo postopno spreminjati. V prihodnjem tednu bo vremenska slika precej različna od zdajšnje. Težišče se bo od vzhoda, kjer se je do zdaj zadrževalo središče anticiklona, pomaknilo na severozahod, kjer bo nastalo globoko in obsežno ciklonsko območje. Naše kraje bosta med ponedeljkom in sredo dosegli dve atlantski vremenski fronti.