Novi glas in Novi Matajur domnevno na varnem

Na seznamu slovenskih časopisov, ki prejemajo podporo italijanske države, bi se ob Primorskemu dnevniku, Novemu Matajurju in Novemu glasu lahko po novem pojavil še katoliški štirinajstdnevnik Dom, ki ga več kot petdeset let berejo predvsem v dolinah ob Nadiži, Teru in v Kanalski dolini. Vest, da se Dom poteguje za javno podporo, nam je potrdil Domov izvršni urednik Ezio Gosgnach.

Novost se sicer obeta tudi ostalim slovenskim časopisom, potem ko so v parlamentu konec lanskega leta izglasovali zakon o proračunu, v katerem so med drugim z izrecnimi določili spremenili pravila o financiranju medijev. Takratna koalicija Gibanja petih zvezd in Lige se je odločila, da postopoma ukine državno financiranje časopisov. Od leta 2022 ti ne bi prejemali več pomoči, so pa v zakonu naštete tudi izjeme. Še naprej bodo državno podporo dobivala glasila organizacij potrošnikov in slabovidnih ter časopisi italijanskih skupnostih na tujem in časopisi jezikovnih manjšin.

A doslej je bil v kategoriji manjšinskih časopisov le naš dnevnik, medtem ko sta Novi Matajur in Novi glas prejemala podporo iz poglavja nepridobitnih zadrug oz. nepridobitnih moralnih ustanov. Po neuradnih informacijah pa naj bi v Rimu odobrili »selitev« dveh tednikov na novi, varnejši seznam.