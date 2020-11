Novi koronavirus tudi na deželnem sedežu Rai

Vse včerajšnje informativne oddaje deželnega sedeža Rai, in sicer popoldanski in večerni dnevnik v italijanščini ter večerni dnevnik v slovenščini so oddajali iz zasilnega studia. Na sedežu so potrdili okužbo z novim koronavirusom, je v sinočnjem televizijskem dnevniku povedala voditeljica Biserka Simoneta, ki je še dodala, da zato tudi oddajajo brez naslovov, špic in podnapisov.

Zasilni studio so uredili na Greti, kjer ima Rai oporno skladišče. Nadstropje z montirnicami in televizijskim studiom na sedežu je bilo namreč nedostopno zaradi primera okužbe.