Novi Matajur z novim obrazom

Tednik Novi Matajur si je za 70-letnico izhajanja (njegov predhodnik je bil Matajur) podaril novo grafično podobo, časopis tudi bogatijo nove vsebine. Časnik bo odslej izhajal na več straneh, na katerih bo okrepil poročanje o dogajanjih v Posočju in utrdil odnose s špetrsko dvojezično šolo ter s krajevnimi kulturnimi društvi.

Novosti v uvodniku z naslovom »Ponosno naprej z novim obrazom« bralkam in bralcem predstavlja odgovorni urednik Michele Obit, ki se spominja vseh pogumnih ljudi, brez katerih danes ne bi bilo časopisa in najbrž tudi ne slovenščine na Videmskem. »Sedemdeset let življenja nam je pokazalo, kdo smo bili, kdo smo in kam gremo, pri čemer se ne smemo zapirati v naš kot, a moramo nasprotno vedno širiti naše poglede do drugih,« je zapisal odgovorni urednik Novega Matajurja. Tednik bo 70-letnico uradno praznoval v začetku novembra v Špetru, napoveduje predsednik zadruge, ki izdaja časopis, Rudi Pavšič, pripravlja pa tudi publikacijo o svoji zgodovini, ki jo je napisala nekdanja odgovorna urednica Jole Namor.