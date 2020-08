Novi rumeni opozorili zaradi neviht

Vremenska fronta, ki bo jutri prešla naše kraje, se je od zahoda približala Alpam, pred njo pa priteka od jugozahoda vlažen zrak, ki že povečuje nestanovitnost. V prihodnjih urah bodo že možne krajevne nevihte, ki bodo ponoči in jutri pogostejše. Prevladovalo bo sicer spremenljivo do pretežno oblačno vreme z občasnimi krajevnimi nevihtami, vmes pa bodo ponekod tudi daljša obdobja s suhim vremenom.

Arso in civilna zaščita iz FJK sta pred novim poslabšanjem razglasili rumeni alarm. Opozarjata pred močnimi nevihtami in krajevnimi nalivi. Lokalno bodo možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, piše Arso. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Rumeni alarm bo veljal do jutrišnjih (torkovih) večernih ur.