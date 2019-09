Novinar POP TV naj bi tihotapil migrante

Policija je v nedeljo na južni meji zaradi zaradi suma tihotapljenja migrantov prijela novinarja športnega programa POP TV. Novinarjeva ravnanja so v omenjeni medijski hiši obsodili in se od njih ogradili. Prenehali so tudi sodelovati z njim, so zapisali.

V uredništvu so v objavi na portalu 24ur.com izrazili obžalovanje zaradi dogodka. »O ravnanju novinarja zunaj delovnega mesta nismo bili obveščeni, prav tako se nismo zavedali morebitnih osebnih okoliščin, v katerih se je znašel,« so zapisali.

Poudarili so, da obsojajo vsakršno ravnanje, ki krši predpise. »Tihotapljenje in pomoč pri tihotapljenju migrantov čez hrvaško mejo je v porastu, v kazenskem zakoniku pa je zagrožena kazen do pet let zapora in denarna kazen. O izkoriščanju stisk beguncev, žrtev tihotapstva, smo in bomo še obsežno poročali,« so zapisali.

Poudarili so sicer, da za vsakega osumljenca do morebitne pravnomočne obsodilne sodbe velja domneva nedolžnosti. A ne glede na nadaljnji razvoj dogodkov v konkretni zadevi so se odločili z novinarjem takoj prekiniti sodelovanje.