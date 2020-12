NYT: v FJK žalosten primat

Furlanija - Julijska krajina je italijanska dežela, ki je glede na število prebivalcev v zadnjih sedmih dneh zabeležila največ smrti s covidom-19 in druga (po Venetu) glede na število novih primerov okužbe. Podatke je razkril New York Times, ki podrobno vodi evidenco tudi za vse italijanske dežele. V zadnjih sedmih dneh je bilo v FJK povprečje 728,3 okužbe na dan, kar pomeni, da so zabeležili v povprečju 59,9 okužbe vsakih 100.000 prebivalcev. Prvo mesto zaseda Veneto s povprečjem 66,4, tretja pa je Trentinska - Južna Tirolska s 42,8. V FJK pa je v zadnjih sedmih dneh v povprečju umrlo 32,3 bolnika s covidom oziroma v povprečju 2,7 bolnika na 100.000 prebivalcev. Na drugem mestu je Dolina Aosta (2,5), tretje mesto pa si delijo Veneto, Lombardija in Trentinska - Južna Tirolska (1,6).