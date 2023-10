O družini, slovenščini, šoli, žičnici in o naseljih, kjer slovenstvo usiha

Učiteljica Mirjan Mikolj se še uči. Zato je predlog za srečanje sredi jutra zavrnila, rekoč: »Ne morem, imam angleščino.« Pogovor se je naposled odvil ob lepem sončnem zatonu na začetku barkovljanske promenade. Beseda je tekla o njeni družini, slovenščini, šoli, kabinski žičnici in o naseljih, kjer slovenstvo usiha.

Saj ni elegantno vprašati, a vendar ... Kdaj ste rojeni?

25. oktobra 1954.

Ko je Trst spet prišel pod Italijo, kajne?

Ne, italijanski vojaki so v mesto vkorakali 26. oktobra.

Kaj potemtakem piše v vaših dokumentih, da ste rojeni v Italiji ali v Svobodnem tržaškem ozemlju?

Na občini so menda zabeležili, da sem rojena 25. oktobra v STO. A drugače povsod piše, da sem rojena v Italiji.

Kaj navaja rojstni list?

Tam že piše Italija.

Kaj vam je o rojstvu v tako napetih urah pripovedovala mama?

Bolj oče kot mama (se nasmehne). Glede na to, kakšna je bila naša družina, je bilo za očeta to, da sem se rodila dan pred prihodom italijanskih čet, prečudovito, prekrasno. Mami je poklonil cvetje ... »Ker si bila tako pridna, da si rodila ravno en dan prej.«

Kakšna je bila vaša družina?

Preprosta slovenska družina. Po svoje mešana, ker je bil oče iz Brkinov, medtem ko je bila mama pol Barkovljanka in pol Kraševka, nono je bil namreč iz Svetega. Zrasli smo v močnem slovenstvu.

Kako sta se oče in mama spoznala?

Oba sta živela na Greti, samo sto metrov daleč, a spoznala sta se po vojni v rojanski celici, kot so tistemu kraju pravili takratni komunisti, ki so se tam srečevali. Moja mama je obiskovala italijansko šolo, zato jo je njena mama pošiljala tja, da bi v knjižnici brala in se učila slovensko. Oče pa je v celico hodil iz političnih razlogov.

Ste vi rojeni na Greti?

Da, prav na Greti, doma.

Zanimivo je, da v Barkovljah in Rojanu so slovenska društva, na Greti, ki leži vmes, pa jih ni.

Res je, na Greti je samo slovenski oddelek vrtca, drugega, kar bi bilo slovensko, ni. Včasih je bilo veliko trgovin, ki so bile v lasti Slovencev. Ko si hodil po Greti, si slišal slovenščino. Tudi v Ulici Berlam, kjer smo živeli mi, je bilo kar nekaj Slovencev. Z več Slovenci iz naše ulice sem hodila v šolo, še prej v vrtec. Danes sta ostali tam samo še dve slovenski družini.