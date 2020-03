O Italiji malo ali nič

Kandidat SDS za novega slovenskega zunanjega ministra Anže Logar je dobil zeleno luč na včerajšnji predstavitvi pred odborom Državnega zbora za zunanjo politiko. Podprlo ga je 13 poslancev, sedem pa jih je bilo proti. Poslance je v veliki meri zanimala predvsem prihodnja politika do Hrvaške, pri čemer je Logar napovedal, da bistvenih sprememb ne pričakuje. Že v uvodni predstavitvi svoje kandidature je napovedal vzpostavitev posebnega odposlanca za Hrvaško, napovedal pa je tudi, da je napočil čas za »tiho diplomacijo«. S tem je vzpodbudil zanimanje poslancev bodoče opozicije, kaj naj bi bil cilj tovrstne tihe diplomacije in ali bi to lahko pomenilo uvod v to, da bi se Slovenija odrekla arbitražni razsodbi o meji. Logar jih je skušal pomiriti, da je s »tiho diplomacijo« mislil predvsem to, da vsak korak v odnosih s Hrvaško ne bi potekal na očeh javnosti.

Na seji je bilo zelo malo govora o slovensko-italijanskih odnosih. Na vprašanje, kako komentira napovedano opravičilo Italije Etiopiji za pokole v tej afriški državi, je Logar odgovoril, da na to vprašanje bi morala odgovoriti Italija.