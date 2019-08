O številu parlamentarcev spet septembra

Razprava o spremembi treh členov italijanske ustave, s čimer bi se za dobro tretjino zmanjšalo število parlamentarcev, se bo v poslanski zbornici nadaljevala septembra. Odbor za ustavna vprašanja je o predlogu razpravljal prejšnji teden in jo v četrtek preložil na 9. september kljub prvotnemu namenu predlagateljev, da bi se razprava v odboru zaključila pred poslanskimi počitnicami.

Ko bi poslanci - kot je pričakovati - septembra v zbornici po zaključeni razpravi v odboru za ustavna vprašanja z absolutno večino glasov predlog podprli, bi se lahko zgodilo dvoje: reforma bi začela veljati in parlament bi od prihodnjih volitev štel 400 poslancev in 200 senatorjev (namesto 630 in 315) ali pa bi opozicija zahtevala razpis referenduma. Na njem bi se polnoletni državljani morali izreči, ali predlog podpirajo, pri čemer bi obveljalo mnenje večine volivcev ne glede na udeležbo.

Zmanjšanje števila parlamentarcev podpirata tako Gibanje petih zvezd kot Liga ob podpori še nekaterih drugih strank, med katerimi je največja Forza Italia.