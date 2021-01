Na območju Petrinje so se spet močneje stresla tla danes (sreda, 6. januara) ob 18.01. Seizmografi hvaške državne mreže potresnih opazovalnic so namerili magnitudo 5,0 (italijanski inštitut za geologijo in vulkanologijo INGV je nameril magnitudo 5,2). Sunek so čutili tudi nekateri prebivalci Slovenije in FJK, predvsem na Tržaškem. Za zdaj ne poročajo o novi škodi.