Ob burji 100 km/h in nizkih temperaturah močno pritisnil mraz

Temperature so se v FJK ponoči razen ob morju vnovič spustile pod ničlo. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je v nižinah povečini zabeležila od -2 do -4 stopinje Celzija. Najbolj mrzlo je bilo pri Beli peči, kjer je bilo kar »sibirsko«, saj se je živo srebro spustilo skoraj do -20 stopinj Celzija oz. do -19,6 stopinje Celzija.

Zlasti na Tržaškem, toda tudi marsikje drugod, je bil danes dopoldne občutek mraza izrazit, kakršnega že dolgo let ne pomnimo, saj so bile temperature le za kakšno stopinjo Celzija nad lediščem, burja pa je v Tržaškem zalivu dosegla hitrost 94 km/h. Njena povprečna hitrost je bila med 10. in 11. uro 55 km/h. Zaznavali smo torej v resnici temperature več stopinj Celzija pod lediščem, indeks wind chill se je mestoma, denimo v Boljuncu, spustil do okrog -7 stopinj Celzija.

Danes popoldne in jutri se bo nadaljevalo podobno vreme. Prevladovala bo jasnina, temperature se ne bodo bistveno spremenile. Najnižje nočne vrednosti bodo povečini pod lediščem, najvišje dnevne temperature pa ne bodo presegale 5 stopinj Celzija. Jutri bo burja nekoliko oslabela.

V petek bo sončno, pihala bo šibka burja. Občutek mraza bo popustil.

V soboto bo pretežno jasno ali zmerno oblačno, burja bo ponehala. Jutro bo mrzlo, čez dan pa bo topleje.